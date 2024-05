Palmeiras recebe Del Valle para alcançar oitavas da Libertadores pelo oitavo ano seguido

Endrick faz o seu penúltimo jogo no Allianz Parque (Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 15/05/2024 - 07:10 • São Paulo

Recordista brasileiro em número de participações seguidas na Libertadores 2024, o Palmeiras recebe o Independiente Del Valle nesta noite de quarta-feira (15), no Allianz Parque, podendo chegar pelo oitavo ano seguido nas oitavas de final da maior competição do nosso continente.

Desde 2017, o Verdão se coloca entre pelo menos as 16 melhores equipes da América do Sul, e agora o time de Abel Ferreira busca chegar nas quartas de finais pelo sétimo ano seguido, ultrapassando o Boca Juniors que entre 2000 a 2005 chegou entre os oito melhores em todas as edições.

O Palmeiras é o clube brasileiro com mais participações em oitavas de finais de Libertadores, ao lado do Grêmio, com 16 participações entre os 16 melhores do continente.

Clube brasileiro com mais jogos, mais vitórias e mais gols na história da Libertadores, o Verdão vai em busca do tetracampeonato para confirmar de vez a sua hegemonia na competição nessa última década.

Na era Abel Ferreira, o Palmeiras já fez 22 jogos de fase de grupos de Libertadores, com 19 vitórias, um empate e duas derrotas, e nos três tropeços, o atual bicampeão brasileiro atuou com um time alternativo.