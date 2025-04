Palmeiras reage e arranca empate heróico contra o Cuiabá pelo Brasileirão Sub-20

O Palmeiras empatou em 2 a 2 com o Cuiabá, na tarde desta quarta-feira (16), no CT Manoel Dresch, em duelo válido pela sexta rodada da fase inicial do Brasileirão sub-20. Larson e Juan Francisco marcaram os gols do Verdão no confronto.

Após sair atrás e ver o adversário abrir 2 a 0 no placar, o Verdão mostrou poder de reação e diminuiu com Larson, de pênalti, aos 34 do segundo tempo. Cinco minutos depois, Gilberto cruzou da direita e Juan Francisco se antecipou ao zagueiro para cabecear e empatar o jogo.

Com o resultado fora de casa, o Alviverde chegou aos 11 pontos e ocupa a terceira colocação da competição. Em seis partidas, o Palmeiras soma três vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com 13 gols marcados e oito sofridos.

No dia 24 de abril (quinta-feira), as Crias da Academia voltam a campo para encarar o rival Corinthians, a partir das 16h (de Brasília), na Arena Barueri.

Atual campeão do Brasileirão Sub-20, o Palmeiras superou o Cruzeiro na última decisão para levantar a taça — a terceira conquistada pelo clube, que já havia vencido em 2018 e 2022.

A primeira fase do torneio tem 19 rodadas, com os 20 clubes se enfrentando em turno único. Os oito melhores colocados avançam às quartas de final, disputadas em jogo único, assim como as semifinais. Já a grande final acontece em duelos de ida e volta.

Equipe do Palmeiras antes de partida do Brasileirão sub-20 (Foto: Jonathan Domingos/@jonathandomingosphoto)

Escalação do Palmeiras

Palmeiras Sub-20: Aranha; Gilberto, Robson, Diogo e Arthur (André Lucas); Rafael Coutinho (Giulio), Larson e Erick Belé (Juan Francisco); Heittor (Luis Arthur), Riquelme Fillipi e Sorriso (Kidani). Técnico: Lucas Andrade.