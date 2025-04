Corinthians: Garro conta bastidores da reação de Félix Torres após pênalti contra o Palmeiras

O título de Campeão Paulista do Corinthians, conquistado contra o Palmeiras, seu maior rival, no dia 27 de março, ainda repercute entre o elenco do Timão.

continua após a publicidade

Nesta terça-feira (16), durante participação no podcast Podpah, no YouTube, o meio-campista Rodrigo Garro deu detalhes sobre os bastidores do Corinthians após o zagueiro Félix Torres cometer um pênalti e ser expulso no segundo tempo da decisão.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Outro dia ele falou que estava tranquilo (após ter feito o pênalti). No momento em que saiu o pênalti, ele não queria nem abrir o olho (risos) — disse.

continua após a publicidade

— Ele pensou: “Como posso fazer merda? Vou fazer um pênalti e ser expulso”. A gente brinca com ele dizendo que, no vestiário, ele estava apegado a Deus. Ele estava abraçado (com imagens religiosas). Nós chegamos no vestiário e dissemos: “Félix, já ganhamos” — comentou o camisa 10 em tom de brincadeira.

Garro, no entanto, defendeu o zagueiro, dizendo que é uma situação de jogo e que pode acontecer. O argentino, porém, afirmou que Félix “deve uma” para Hugo Souza, que defendeu a cobrança de Raphael Veiga.

continua após a publicidade

— Só tem que pagar o Hugo porque ele merece — completou.

Festa do Corinthians, campeão Paulista (Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão)

Corinthians: Fim do jejum

O Corinthians não era campeão desde 2019, quando conquistou o Paulistão sobre o São Paulo. Neste período, a Fiel amargou dois vice-campeonatos, no torneio estadual contra o Palmeiras em 2020, e na Copa do Brasil perante ao Flamengo, em 2022.

O jejum de seis anos sem títulos era o maior desde os 23 anos que duraram de 1954 a 1977, quando o Corinthians bateu a Ponte Preta na decisão com gol de Basílio, um jogo eternizado na história do clube alvinegro.

Todos os campeões do Campeonato Paulista