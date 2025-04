Abel promove mudanças na escalação do Palmeiras para jogo com Internacional

Abel Ferreira promoveu mudanças na escalação do Palmeiras para o duelo contra o internacional, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão vai a campo com dois zagueiros de origem, e Giay e Piquerez nas laterais.

continua após a publicidade

+ Contra o Inter, Palmeiras inicia sequência de jogos fora de casa; veja os confrontos

Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque formam o trio de ataque. No banco de reservas, Paulinho, recuperado de lesão na perna, Flaco López e os jovens Luighi e Thalys são opções para o decorrer do confronto. No meio, Aníbal Moreno assume a vaga de Emiliano Martínez, autor de um dos gols contra o Corinthians.

Murilo (coxa), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho), Marcos Rocha (coxa), Lucas Evangelista (em recuperação), Raphael Veiga (ombro) e Mayke (coxa) seguem em tratamento com o departamento médico e são desfalques para o duelo.

continua após a publicidade

Se receber cartão amarelo no sul do país, Abel Ferreira será suspenso para o próximo compromisso, diante do Fortaleza. A mesma situação vale para os zagueiros Fuchs e Murilo (se atuar).

O capitão Gustavo Gómez está mantido da escalação titular do Palmeiras e forma trio de zaga ao lado de Bruno Fuchs e Micael nesta quarta-feira, contra o Internacional, pela quarta rodada do Brasileirão (Foto: Cesar Greco / Palmeiras / by Canon)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Felipe Anderson, Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

Banco de reservas: Lomba, Bruno Fuchs, Vanderlan, Paulinho, Maurício, Luighi, Emiliano Martínez, Naves, Thalys, Allan, Flaco López e Benedetti.

continua após a publicidade

As equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira (16), a partir das 19h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com sete pontos conquistados, o clube paulista pode assumir a liderança da competição em caso de vitória sobre o rival no sul do país.

Escalação do Internacional

Anthoni; Aguirre, Roger, Vitão e Bernabei; Bruno Henrique, Fernando e Alan Patrick; Tabata, Enner Valencia e Vitinho.

Arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Alessandro Matos (BA) Felipe Alan de Oliveira (MG)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)