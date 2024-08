Palmeiras quer usar sequência em casa para se recuperar nas competições

(Pablo PORCIUNCULA / AFP)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 16/08/2024 - 08:35 • São Paulo (SP)

Diante de uma fase de instabilidade na temporada, o Palmeiras vai encarar uma sequência difícil de jogos, mas terá um trunfo importante para se recuperar no Brasileirão e na Libertadores: o fator casa. Isso porque o Verdão será mandante nos próximos três jogos, atuando no Allianz Parque nos próximos dois, sendo o primeiro contra o São Paulo neste domingo (18), às 16h, pela 23ª rodada do Nacional.

O Choque-Rei será a primeira oportunidade da equipe de Abel Ferreira voltar a ganhar confiança, já que vem de uma derrota diante do Botafogo, pelas oitavas de final do torneio continental e, para avançar, precisará reverter a derrota de 2 a 1 do jogo de ida. O time também foi eliminado recentemente da Copa do Brasil e, para fechar, disputará uma vaga no G4 contra o Tricolor Paulista nesta rodada do Brasileirão.

Palmeiras e São Paulo têm os mesmos 38 pontos e 11 vitórias cada um, até aqui. O Verdão é o quarto e o Tricolor vem logo atrás na tabela de classificação do Brasileirão, portanto, quem levar a melhor no clássico, ficará com a vaga no G4.

Fora de casa, o Palmeiras não vence há dois meses, desde a goleada por 4 a 0 sobre o Atlético-MG, pela nona rodada mas, diante de sua torcida, o time costuma demonstrar sua força e se recuperar. Pelo Brasileirão, em casa, o time paulista atuou em 11 rodadas, conquistando sete vitórias, um empate e amargando três derrotas.

O terceiro jogo seguido só não será na casa alviverde em razão de um show que acontecerá no local, mas o time atuará em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, diante do Cuiabá no sábado (24), às 18h30, pela 24ª rodada do Brasileirão.

