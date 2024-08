Palmeiras x São Paulo terá árbitro de jogo polêmico do Brasileirão de 2023

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 22:49 • São Paulo (SP)

Um clássico sem polêmicas é raro de acontecer, mas, neste caso, ela pode ter se iniciado antes mesmo de a bola rolar em Palmeiras x São Paulo, pelo Brasileirão, marcado para o próximo domingo (18), no Allianz Parque, em partida que vale vaga no G4 da competição nacional. Isso porque o Choque-Rei será comandado por Raphael Claus.

Desde 2020, o árbitro já apitou seis clássicos entre Palmeiras e São Paulo, sendo o último no Brasileirão do ano passado e teve polêmica envolvendo o lateral-direito Rafinha, do Tricolor. Na ocasião, o são-paulino acabou expulso ao receber o segundo amarelo na goleada por 5 a 0 aplicada pelo Verdão e, ainda dentro de campo, disse que "Claus é palmeirense". O ato do lateral fez com que ele fosse denunciado pelo STJD e precisou fazer um acordou para doação de cestas básicas.

Além deste último Choque-Rei, os outros cinco apitados por Raphael Claus foram: São Paulo 0 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2023), São Paulo 1 x 0 Palmeiras (Copa do Brasil 2022), Palmeiras 4 x 0 São Paulo (Final Paulistão 2022), São Paulo 2 x 0 Palmeiras (Final Paulistão 2021) e Palmeiras 0 x 1 São Paulo (Paulistão 2021).

Os auxiliares de Raphael Claus neste clássico serão Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Paulo Ziolli. Rodolpho Toski Marques comandará o VAR.

Palmeiras e São Paulo estão empatados em número de pontos, ambos com 38, e vitórias, 11 cada um, e uma vitória no duelo garantirá a vaga no G4. Atualmente, o Verdão é o quarto colocado pelo critério de desempate, enquanto o Tricolor vem logo atrás.