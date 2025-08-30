Corinthians encerra preparação e projeta mudanças para enfrentar o Palmeiras

O Corinthians encerrou a preparação para o duelo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado (30), o Timão treinou no CT Dr. Joaquim Grava, e Dorival Júnior teve oportunidade de fazer os últimos ajustes na equipe.

Inicialmente, o treinador promoveu uma reunião na sala de preleção do CT, onde passou instruções por vídeo. Posteriormente, o elenco foi ao gramado, onde fez duas atividades táticas. O treinamento acabou com atividades de bola parada.

O Corinthians deve ter força máxima para o confronto contra o rival. Memphis se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita, entrou em campo na vitória sobre o Athletico, pela Copa do Brasil, e deve iniciar o duelo contra o Palmeiras.

Matheus Bidu será desfalque para o Derby. O lateral-esquerdo recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 2 sobre o Vasco da Gama e cumprirá suspensão automática contra o Palmeiras. Em seu lugar, Dorival Júnior deve escalar Fabrizio Angileri.

O Timão deve iniciar o jogo com: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Maycon, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis e Gui Negão.

Próximo jogo

O Timão ocupa a 11ª colocação na tabela do Brasileirão. A equipe vem de uma vitória sobre o Vasco da Gama, na última rodada, que amenizou uma crise do clube alvinegro na competição nacional. Na Copa do Brasil, os comandados de Dorival Júnior venceram o Athletico Paranaense por 1 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Os clubes se enfrentam pela última vez na temporada, marcada por Derbys decisivos. O Timão levou a melhor no Paulistão, conquistando o título sobre o rival, e também eliminou o adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro turno, o Verdão venceu por 2 a 0, na Arena Barueri.