Palmeiras encerra preparação para pegar o Corinthians, e Abel prepara mudanças

O Palmeiras treinou forte na manhã deste sábado (30), na Academia de Futebol, e encerrou a preparação para enfrentar o Corinthians neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este, aliás, será o sétimo e último Derby das equipes nesta temporada, que já contou com decisão do Estadual e oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Abel Ferreira deve fazer duas mudanças na equipe titular.

Após uma atividade de vídeo, o elenco realizou trabalhos táticos de construção de jogo e ensaiou bolas paradas em preparação para o clássico paulista. Os rivais estão em uma situação diferente na tabela de classificação do campeonato. Enquanto o Verdão é o vice-líder com 42 pontos, e dois jogos a menos que a maioria dos times, o Timão é o 11°, com 25.

A grande novidade para o Derby deve ser o retorno de Aníbal Moreno para o time titular. O volante cumpriu suspensão na última rodada e volta á ficar à disposição da comissão técnica. Na lateral-direita, a tendência é que Giay também volte ao time, já que no último jogo Khellven assumiu a posição. Com isso, o Verdão deve ter força máxima para o duelo contra seu principal rival.

A provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Corinthians tem: Weverton, Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Palmeiras faz seu melhor início de Brasileiro

O Palmeiras registra em 2025 o melhor início de campeonato na história dos pontos corridos: considerando os primeiros 19 jogos da equipe na competição, são 42 pontos conquistados, seguidos pelos 39 obtidos em 2019 e 2022. Nos quatro anos em que se sagrou campeão, com essa mesma quantidade de partidas, somou 36 pontos em 2016, 33 em 2018, 39 em 2022 e 34 em 2023.

