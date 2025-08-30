Antes de Derby, reforço do Palmeiras revela o que aprendeu em clássico na Escócia

O novo lateral-esquerdo do Palmeiras já fez sua estreia pelo clube na última rodada do Campeonato Brasileiro. Jefté, que foi apresentado na sexta-feira (29), na Academia de Futebol, tem pela frente, agora, o seu primeiro clássico com a camisa do clube paulista, justamente contra o Corinthians, na Neo Química Arena, neste domingo (31), em partida válida pela 22ª rodada do Nacional.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras encerra preparação para pegar o Corinthians, e Abel prepara mudanças

O atual camisa 6 de Abel Ferreira estreou na vitória contra o Sport, na última rodada, mas teve poucos minutos em campo para mostrar serviço. No clássico em Itaquera o jogador começará no banco, já que o titular da posição, Piquerez, estará à disposição da comissão técnica. Apesar da novidade, Jefté sabe o que é disputar uma partida desse nível, pois atuou no futebol escocês na temporada passada, quando defendeu o Rangers, que tem o Celtic como principal rival.

- Estive na Escócia e o Derby era um dos maiores do mundo, Rangers x Celtic. O que eu aprendi é que quando você tá num clube da grandeza que era o Rangers lá na Escócia, você não pode nunca pensar em perder, sempre pensar em ganhar, ainda mais contra o Celtic. Não só pra gente, mas para torcida é algo diferente, é um jogo totalmente diferente - disse o lateral durante sua apresentação no Verdão.

continua após a publicidade

- Então o objetivo é sempre ganhar, é sempre vencer. E eu tive esse pensamento lá. Aqui o nosso rival é o Corinthians, então é estar preparado para tudo. Conforme o Abel fala, a gente trabalha pra vencer e é isso, é chegar domingo, conquistar os três pontos - completou o jogador.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Jefté foi o 11º reforço do Palmeiras para a temporada 2025. Antes dele, chegaram o goleiro Carlos Miguel; os zagueiros Bruno Fuchs e Micael; o lateral-direito Khellven; os meio-campistas Emi Martínez e Lucas Evangelista; e os atacantes Facundo Torres, Paulinho, Ramón Sosa e Vitor Roque. Após o lateral, o clube anunciou ainda o meio-campista Andreas Pereira.

continua após a publicidade

A presidente Leila Pereira apresenta Jefté na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)<br>





