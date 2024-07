Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 21/07/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras já tinha problemas com a lesão de Piquerez, mas agora também se preocupa com Mayke e pode precisar "testar" os reforços do ano como reposições.

Enquanto Piquerez foi diagnosticado com problema no joelho e precisará ser operado, Mayke sentiu incômodo após lance com Barreal, jogador do Cruzeiro, e tentou continuar em campo na vitória do Palmeiras no sábado (20). Porém, ele não suportou as dores e deixou o campo chorando.

Mayke sentiu lesão e ainda será reavaliado (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Para as laterais, Vanderlan substituiu Piquerez comom titular, e Marcos Rocha entrou na vaga de Mayke. Ambos estão no elenco do Palmeiras há anos, mas o time de Abel Ferreira deve começar a dar mais chances para reforços contratados nesta temporada.

Caio Paulista, contratado no início do ano por quase R$ 20 milhões, pode ganhar sequência diante de um revezamento com Vanderlan. O jogador tem recebido chances nos últimos jogos do Verdão, mas como ponta.

Recém-chegado, Giay foi relacionado para sua primeira partida do Palmeiras justamente contra o Cruzeiro. Devidamente regularizado, o reforço de mais de R$ 40 milhões pode ser utilizado para alternar com Marcos Rocha, que tem idade mais avançada e não costuma atuar em muitas partidas seguidas.

— Rocha é um jogador que tem idade mais avançada. Tivemos a oportunidade de trazer um jovem para o elenco (Giay), já precavendo um pouquinho do futuro, 20 ou 21 anos. Terá tempo para se adaptar e, quando precisar jogar, vai jogar — explicou Abel, sobre a lateral-direita.

Caio Paulista tem entrado nos jogos do Palmeiras mais avançado, mas também é o substituto direto de Vanderlan (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja a situação dos jogadores lesionados do Palmeiras

Bruno Rodrigues: cirurgia no joelho esquerdo

Lázaro: transição física

Estêvão: torções no tornozelo e joelho esquerdos

Piquerez: cirurgia no joelho esquerdo

⁠Mayke: lesão ainda não divulgada

Um dos reforços do Palmeiras e opção para a direita, Giay ainda não estreou (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)