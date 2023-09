O Palmeiras está no mercado pensando nos reforços para 2024 e um dos alvos que desponta como preferido da diretoria é Bruno Henrique, do Flamengo. O jogador tem vínculo com o Rubro-Negro somente até o final deste ano e já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. As conversas não passaram de sondagem, mas podem ter um avanço a partir desta segunda-feira (25), após a final da Copa do Brasil.