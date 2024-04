Alviverde busca tricampeonato seguido (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 14:58 • São Paulo (SP)

O Palmeiras pode contar com duas mudanças na escalação titular para enfrentar o Santos, pela final do Paulistão, neste domingo (7). A tendência é que Abel Ferreira promova as entradas de Gustavo Gómez e Lázaro no time.

Com maior chance de começar na equipe titular do que Lázaro, o zagueiro paraguaio está recuperado de uma fratura em um dos dedos do pé esquerdo. Ele deve entrar na vaga de Luan ou Marcos Rocha, ambos titulares na partida de ida contra o Peixe.

Gustavo Gómez retornou de vez ao time do Palmeiras após a contusão diante do San Lorenzo, na quarta-feira (3), pela estreia na Libertadores. Abel levou uma equipe considerada reserva para a Argentina, e o defensor formou dupla com o jovem Naves.

Lázaro também começou entre os 11 iniciais na partida pelo torneio sul-americano. Existe a possibilidade dele substituir Marcos Rocha e, com isso, o Verdão não teria a "dobra de laterais" com Mayke e o camisa 2.

A provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Santos tem: Weverton; Mayke, Marcos Rocha (Lázaro ou Luan), Gustavo Gómez (Luan), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López.

O clássico que decide o campeão do Paulistão tem início marcado para às 18h, no Allianz Parque. O Peixe tem a vantagem após vencer o jogo de ida por 1 a 0.

