Verdão e Peixe decidem torneio na casa alviverde (Foto: Fabio Menotti / Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Palmeiras e Santos se enfrentam pela grande decisão do Paulistão no domingo (7), no Allianz Parque, a partir das 18h. O jogo primeiro jogo da final terminou com vitória do Peixe por 1 a 0, na Vila Belmiro.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Confira abaixo todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Palmeiras e Santos (onde assistir, horário, escalações e local).

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Santos

Campeonato Paulista - Final (volta)

🗓️ Data e horário: domingo, 7 de abril de 2024, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Paulistão Play (streaming), Record (TV aberta), TNT (TV fechada), Max (streaming) e CazéTV (Youtube)

🟨 Arbitragem: Raphael Claus (Árbitro)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Marcos Rocha (Gustavo Gómez), Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

SANTOS

João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos (Furch) e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0 na primeira partida da final do Paulistão (Foto: Divulgação / Paulistão)