Palmeiras pode chegar a dez desfalques para sequência de treinos

O Palmeiras pode ter até dez desfalques no treinamento do próximo sábado (6), na Academia de Futebol. Além dos atletas já convocados para a Data Fifa, a lista ganhou a adição do meio-campista Andreas Pereira, chamado por Carlo Ancelotti para o duelo entre Brasil e Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Raphael Veiga e Mauricio fizeram trabalho individual com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e seguem como dúvidas para o próximo jogo. O camisa 23 está afastado há algumas semanas por dores no púbis, enquanto o meia se recupera de dores na lombar após o empate por 1 a 1 com o Corinthians no último fim de semana.

Os demais desfalques permanecem os mesmos desde o início do segundo semestre. Em transição física após passar por duas cirurgias no joelho, Bruno Rodrigues não voltará a jogar nesta temporada. Paulinho também segue afastado para realizar um novo procedimento na perna ao término do Mundial de Clubes da Fifa.

A tendência é que jogadores das categorias de base, além dos integrados ao elenco profissional, componham o grupo nesta atividade. Essa é uma prática adotada pela comissão técnica de Abel Ferreira nas últimas temporadas.

Flaco López foi um dos seis jogadores do Palmeiras convocados nesta Data Fifa (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Convocados do Palmeiras nesta Data Fifa

Andreas Pereira (meia/Brasil) Gustavo Gómez (zagueiro/Paraguai) Ramón Sosa (atacante/Paraguai) Emiliano Martínez (volante/Uruguai) Piquerez (lateral-esquerdo/Uruguai) Flaco López (atacante/Argentina)

Com o término da última rodada das Eliminatórias marcado para 9 de setembro, o Palmeiras terá os jogadores convocados de volta para o próximo compromisso da equipe, contra o Internacional, pelo Brasileirão, quatro dias depois.

O duelo, que será realizado no Allianz Parque, deve marcar a estreia de Andreas Pereira, última contratação do clube na janela de transferências, com a camisa alviverde.