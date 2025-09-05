menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras pode chegar a dez desfalques para sequência de treinos

Lista conta com jogadores convocados por suas respectivas seleções e também com lesionados

Andreas Pereira durante treino do Palmeiras na Academia
imagem cameraAndreas Pereira durante treino do Palmeiras na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 05/09/2025
20:21
O Palmeiras pode ter até dez desfalques no treinamento do próximo sábado (6), na Academia de Futebol. Além dos atletas já convocados para a Data Fifa, a lista ganhou a adição do meio-campista Andreas Pereira, chamado por Carlo Ancelotti para o duelo entre Brasil e Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

+ Novidade, emoção e recorde: os convocados do Palmeiras na Data Fifa

Raphael Veiga e Mauricio fizeram trabalho individual com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e seguem como dúvidas para o próximo jogo. O camisa 23 está afastado há algumas semanas por dores no púbis, enquanto o meia se recupera de dores na lombar após o empate por 1 a 1 com o Corinthians no último fim de semana.

Os demais desfalques permanecem os mesmos desde o início do segundo semestre. Em transição física após passar por duas cirurgias no joelho, Bruno Rodrigues não voltará a jogar nesta temporada. Paulinho também segue afastado para realizar um novo procedimento na perna ao término do Mundial de Clubes da Fifa.

A tendência é que jogadores das categorias de base, além dos integrados ao elenco profissional, componham o grupo nesta atividade. Essa é uma prática adotada pela comissão técnica de Abel Ferreira nas últimas temporadas.

Flaco López, atacante do Palmeiras, foi convocado par defender a seleção da Argentina, de Lionel Messi
Flaco López foi um dos seis jogadores do Palmeiras convocados nesta Data Fifa (Foto: Marlon Costa/AGIF)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Convocados do Palmeiras nesta Data Fifa

  1. Andreas Pereira (meia/Brasil)
  2. Gustavo Gómez (zagueiro/Paraguai)
  3. Ramón Sosa (atacante/Paraguai)
  4. Emiliano Martínez (volante/Uruguai)
  5. Piquerez (lateral-esquerdo/Uruguai)
  6. Flaco López (atacante/Argentina)

Com o término da última rodada das Eliminatórias marcado para 9 de setembro, o Palmeiras terá os jogadores convocados de volta para o próximo compromisso da equipe, contra o Internacional, pelo Brasileirão, quatro dias depois.

O duelo, que será realizado no Allianz Parque, deve marcar a estreia de Andreas Pereira, última contratação do clube na janela de transferências, com a camisa alviverde.

