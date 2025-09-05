Palmeiras pode chegar a dez desfalques para sequência de treinos
Lista conta com jogadores convocados por suas respectivas seleções e também com lesionados
O Palmeiras pode ter até dez desfalques no treinamento do próximo sábado (6), na Academia de Futebol. Além dos atletas já convocados para a Data Fifa, a lista ganhou a adição do meio-campista Andreas Pereira, chamado por Carlo Ancelotti para o duelo entre Brasil e Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.
Raphael Veiga e Mauricio fizeram trabalho individual com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e seguem como dúvidas para o próximo jogo. O camisa 23 está afastado há algumas semanas por dores no púbis, enquanto o meia se recupera de dores na lombar após o empate por 1 a 1 com o Corinthians no último fim de semana.
Os demais desfalques permanecem os mesmos desde o início do segundo semestre. Em transição física após passar por duas cirurgias no joelho, Bruno Rodrigues não voltará a jogar nesta temporada. Paulinho também segue afastado para realizar um novo procedimento na perna ao término do Mundial de Clubes da Fifa.
A tendência é que jogadores das categorias de base, além dos integrados ao elenco profissional, componham o grupo nesta atividade. Essa é uma prática adotada pela comissão técnica de Abel Ferreira nas últimas temporadas.
Convocados do Palmeiras nesta Data Fifa
- Andreas Pereira (meia/Brasil)
- Gustavo Gómez (zagueiro/Paraguai)
- Ramón Sosa (atacante/Paraguai)
- Emiliano Martínez (volante/Uruguai)
- Piquerez (lateral-esquerdo/Uruguai)
- Flaco López (atacante/Argentina)
Com o término da última rodada das Eliminatórias marcado para 9 de setembro, o Palmeiras terá os jogadores convocados de volta para o próximo compromisso da equipe, contra o Internacional, pelo Brasileirão, quatro dias depois.
O duelo, que será realizado no Allianz Parque, deve marcar a estreia de Andreas Pereira, última contratação do clube na janela de transferências, com a camisa alviverde.
