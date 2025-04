Ficha do jogo SC 1ª Rodada Grupo G - Libertadores Data e Hora Quinta-feira (3), às 19h (horário de Brasília) Local Estádio Nacional do Peru, em Lima Árbitro Dario Herrera (ARG) Assistentes Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG) Var Hector Paletta (ARG) Onde assistir

Sporting Cristal e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (3), às 19h (horário de Brasília) no Estádio Nacional do Peru, em Lima. O confronto válido pela primeira rodada da Libertadores terá transmissão ao vivo do Paramount+ (streaming).

Tudo sobre o jogo entre Sporting Cristal e Palmeiras pela Libertadores (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

SPORTING CRISTAL X PALMEIRAS

1ª RODADA - FASE DE GRUPOS - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 3 de abril de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima;

📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SPORTING CRISTAL: Enríquez; Sosa, Chávez, Romero, Pasquini; Pretell, Távara; Castro, González; Ávila, Cauteruccio.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Murilo, Micael, Piquerez; Lucas Evangelista, Richard Ríos, Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão, Vitor Roque.