Palmeiras perde para o Novorizontino de virada pelo Paulistão

O Palmeiras perdeu para o Novorizontino por 2 x 1 neste sábado (25), na Arena Barueri, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Contratado nesta janela de transferências, o atacante Facundo Torres, aos 42 minutos da primeira etapa, marcou seu primeiro gol com a camisa alviverde, enquanto Pablo Dyego, de pênalti, e Robson anotaram para o clube do interior.

Com o resultado, o Verdão permaneceu com sete pontos e pode perder a liderança do grupo D caso o São Bernardo vença sua partida. Já os visitantes conquistaram sua primeira vitória na competição e subiram para a segunda posição do grupo C.

Como foi o jogo?

Com uma escalação modificada em relação à equipe que derrotou o Santos na Vila Belmiro, o Palmeiras controlou as ações da primeira etapa e encurralou o Novorizontino em seu campo defensivo. Recém-promovido ao elenco principal, Allan foi um dos destaques do time e ditou o ritmo do meio de campo.

Dono do confronto, o Verdão acumulou chances de perigo até abrir o placar com Facundo Torres, que marcou seu primeiro gol com a camisa alviverde. O atacante uruguaio aproveitou cruzamento de Mayke e desviou com o pé esquerdo para vencer o goleiro Jordi.

As alterações de Eduardo Baptista surtiram efeito e o Novorizontino voltou melhor para os 45 minutos finais. Aos poucos, o clube do interior paulista começou a pressionar o Palmeiras, que aproveitava para contra-atacar.

Aos 20 minutos, Allan tentou afastar um escanteio cobrado na área do Verdão, mas acabou cometendo falta em Patrick. Apesar de acertar o canto, Marcelo Lomba não conseguiu evitar o gol na cobrança de Pablo Dyego.

Mesmo após o empate, o Novorizontino seguiu levando perigo e conseguiu a virada aos 37 minutos, com Robson, que apareceu livre na segunda trave após bela jogada coletiva.

O que vem por aí?

O Verdão volta a campo na próxima terça-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque. No mesmo dia, o Novorizontino enfrenta o Velo Clube, às 21h30 (de Brasília), em casa. Ambas as partidas são válidas pela quinta rodada do Paulistão.

Facundo Torres, atacante do Palmeiras, em partida contra o Novorizontino (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 2 NOVORIZONTINO

4ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

🗓️ Data e horário: sábado, 25 de janeiro de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

🥅 Gols: Facundo Torres (42' 1ºT/PAL); Pablo Dyego (22' 2ºT/NOV) e Robson (37' 2ºT/NOV)

🟨 Cartões amarelos: Aníbal Moreno e Abel Ferreira (PAL); Pablo Dyego, Jordi e Bruno José (NOV)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Marcelo Lomba; Mayke (Giay), Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista (Marcos Rocha); Aníbal Moreno, Allan (Thalys) e Raphael Veiga (Fabinho); Rômulo (Luighi), Facundo Torres e Flaco López.

NOVORIZONTINO (Técnico: Eduardo Baptista)

Jordi; Dantas (Bruno José), César e Patrick; Igor Formiga (Nathan), Luís Oyama (Robson), Willian Farias e Reverson; Marlon, Dyego (Rafael Donato) e Pedro Balotelli (Rodrigo Soares).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Canetto Bellote

🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

4️⃣ Quarto árbitro: Douglas Marques das Flores

🖥️ VAR: Luiz Flavio de Oliveira