Palmeiras pede mudança, e duelo com Corinthians não será no Allianz Parque

O Palmeiras solicitou a alteração do local da partida contra o Corinthians, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Marcado para o dia 12 de abril, o Derby não poderá ser realizado no Allianz Parque, que receberá um show do cantor Gilberto Gil no mesmo dia.

A tendência é que a partida aconteça na Arena Barueri. O estádio é administrado por uma das empresas de Leila Pereira, que investiu cerca de R$ 50 milhões em reformas no gramado, que agora também é artificial, assim como o Allianz Parque.

A diretoria do Palmeiras cogitou pedir a mudança da data da partida para o domingo (13), no dia seguinte da apresentação do cantor, mas o São Paulo recebe o Cruzeiro no MorumBis, e por questões de segurança, não podem ser realizados duas partidas na capital paulista no mesmo dia.

O Tricolor Paulista tem compromisso na quinta-feira pela Libertadores e, portanto, precisa jogar no domingo. A CBF ainda não confirmou a troca, mas a decisão deve ser anunciada nos próximos dias.

Palmeiras x Corinthians será realizado na Arena Barueri. Verdão pediu mudança de local (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Revanche

Marcado para o dia 12 de abril, às 18h30 (de Brasília), o jogo marca o reencontro de Palmeiras e Corinthians após a final do Paulistão. O Verdão acabou com o vice-campeonato na decisão do torneio estadual.

O Derby ganhou um sabor de revanche para os torcedores do Palmeiras. Recentemente, o Verdão mandou alguns duelos contra o rival na Arena Barueri. A última vez que as equipes se enfrentaram no estádio pelo Brasileirão foi em 2022, quando o Alviverde venceu por 3 a 0 no primeiro turno, campanha que culminou no título comandado por Abel Ferreira