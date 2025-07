Weverton tem noite de herói, mas Palmeiras para em Corinthians de Depay

Weverton foi o grande personagem do Palmeiras na derrota para o Corinthians fora de casa. Antes criticado, o goleiro brilhou ao defender um pênalti ainda no primeiro tempo e foi o principal responsável por manter o empate até o gol de Memphis, que representou um banho de água fria para uma equipe que havia sido superior durante a maior parte do clássico.

Allianz passará por reforma no gramado e aguarda definição do Palmeiras; veja opções e datas

A falha exaustivamente debatida contra o Chelsea, nas quartas de final do Mundial, deu lugar à consagração justamente no maior palco possível para as equipes: o Derby. Dentro da arena rival, o goleiro fez jus ao posto de referência técnica do elenco mais vitorioso da história do clube que, agora, terá que reverter a situação adversa em sua casa.

Diferente da decisão do Paulistão, quando precisou derrotar o rival em seu estádio para sonhar com o tetracampeonato, o Palmeiras terá o Allianz Parque como principal arma. A magra desvantagem, no entanto, se transforma em uma grande montanha em um duelo marcado pela igualdade nos últimos encontros.

O gol de Mauricio tentou levar a igualde dentro de campo para o marcador, mas acabou anulado, de forma justa pela arbitragem, após revisão no VAR.

Cabe a Abel Ferreira e seu elenco ajustarem as arestas durante a semana, marcada por um insosso duelo contra o Vitória em meio às partidas contra o rival. Se, por um lado, Weverton tentou manter a vantagem para a volta, coube à estrela rival movimentar o placar.

O poder de resiliência do elenco, reforçado com oito contratações ao custo de mais de meio bilhão de reais, será novamente colocado à prova para que o Palmeiras não volte a ser eliminado em mata-mata pelo maior rival na temporada.

Weverton durante partida entre Palmeiras e Corinthians, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Ramón Sosa e a importância da janela para o Palmeiras

Única contratação do Palmeiras após o Mundial, Ramón Sosa recebeu sua primeira oportunidade como titular justamente no clássico e correspondeu. Entre os jogadores de linha, foi o principal destaque, responsável por expor a insegurança da defesa rival, perdida no espaçamento entrelinhas no último terço do campo.

A grande chance do paraguaio surgiu nos minutos iniciais do segundo tempo, quando ele recebeu um passe na entrada da área e finalizou com categoria. A bola não chegou a atingir a meta de Hugo Souza, mas foi suficiente para arrancar aplausos de Abel Ferreira, agitado à beira do gramado.

Substituído nos minutos finais por Allan, Sosa foi o brilho solitário de um ataque que encontrou dificuldades para produzir. Agora, cabe ao Palmeiras de Abel Ferreira transformar o Allianz Parque em fortaleza para reverter as adversidades e manter a equipe viva na Copa do Brasil.