O primeiro dérbi entre Corinthians e Palmeiras, válido pela Copa do Brasil, foi digno da rivalidade: intenso, disputado e com chances claras para os dois lados. O jogo teve VAR, pênalti marcado e perdido e foi decidido no detalhe, quando o Corinthians aproveitou um vacilo da zaga do Palmeiras e fez o gol da vitória por 1 a 0 com Memphis Depay, no segundo tempo. As equipes fazem o jogo de volta na quarta-feira da próxima semana, no Allianz Parque, às 21h30, quando o Corinthians poderá empatar para avançar às quartas de final da competição.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 0 PALMEIRAS

OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 30/07/2025 - 21h30

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo

🥅 Gols: Memphis Depay, aos 33' do 2ºT (COR)

🟨 Cartões amarelos: Gustavo Gómez e Bruno Fuchs (PAL); André Ramalho e Garro (COR)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Bruno Raphael Pires (GO)

🏁VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Carrillo (Breno Bidon) e Garro; Memphis e Yuri Alberto.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

.Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Micael) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Facundo Torres, Vitor Roque e Sosa.