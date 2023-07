A primeira incerteza do português já surge na linha defensiva alviverde. Marcos Rocha e Mayke disputam uma vaga na lateral-direita, e o ex-lateral do Galo surge como forte opção para encarar o seu ex-clube, inclusive foi titular no último duelo entre as duas equipes no Mineirão, com assistência para o gol de Dudu. Porém, grande parte da torcida crê que Mayke vive um melhor momento e deveria ser o dono da posição para este jogo.