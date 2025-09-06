Palmeiras no Mundial sub-17 tem vitória contra o Real Madrid, goleada e joias
Alviverde encara o Sevilla, da Espanha, nas quartas de final da competição
Classificado para disputar o Mundial de Clubes sub-17, o Palmeiras está na Espanha em busca do tricampeonato da competição. Em 2018, o Verdão conquistou sua primeira taça e, na temporada seguinte, faturou o segundo título, ambos contra equipes espanholas.
Na fase de grupos, o Palmeiras venceu o Real Betis, goleou o Córdoba e, na última rodada, derrotou o Real Madrid por 2 a 0, com gols de Juan Francisco e Ruan Yago. Com a campanha perfeita, garantiu vaga nas quartas de final, onde enfrentará o Sevilla.
Ao todo, a equipe alviverde soma nove gols marcados e apenas um sofrido no torneio. Ruan Gabriel, Juan Gabriel e Juliano, com três gols cada, são os artilheiros do time.
A partida está marcada para este sábado (6), a partir das 15h (de Brasília), na Ciudad de Lucena, na Espanha.
Palmeiras é bicampeão do Mundial sub-17
Em 2018, o Palmeiras derrotou o Real Madrid por 4 a 2, com gols de Gabriel Veron, Gabriel Silva e Luan Cândido, e conquistou o primeiro título mundial da categoria. No ano seguinte, as Crias da Academia venceram o Leganés, também da Espanha, por 2 a 1.
Veja o elenco do Palmeiras
- Goleiros: Luiz Fernando (08) e Pedro Henrique (08);
- Laterais: Derick (08) e Kauã Nunes (08);
- Zagueiros: Fred (08), Guilherme Lira (09), Luccas Ramon (08) e Luiz Santana (08);
- Meio-campistas: Niakson (09), Lucas Quitzau (08), Luis Pacheco (08), Ruan Yago (09) e Vinicius (08);
- Atacantes: Eduardo (09), Juan Francisco (08), Juan Gabriel (08), Kaique Gabriel (09), Lucas Gabriel (08), Thauan (09) e Wesley (08).
