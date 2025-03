Os muros da sede do Palmeiras, onde ficam as bilheterias do Allianz Parque, na rua Palestra Itália, amanheceram pichados nesta terça-feira (18). As frases foram em protesto após a derrota do time de Abel Ferreira para o Corinthians por 1 a 0, no domingo, no duelo válido pela primeira final do Campeonato Paulista.

- Acorda, é guerra. Tem que ter raiva dessa p... do Corinthians - diz a frase pichada por torcedores.

A frase faz alusão a uma mensagem do técnico Felipão, durante sua passagem pelo clube em 2000. Na ocasião, o Palmeiras perdeu o primeiro jogo da semifinal da Libertadores para o Corinthians, mas reverteu o placar na volta e eliminou o rival nos pênaltis.

A derrota no primeiro jogo, no Allianz Parque, coloca o Verdão em desvantagem na busca pelo tetracampeonato paulista. Agora, o Corinthians joga por um empate na Neo Química Arena, no próximo dia 27, às 21h35 (de Brasília), para sagrar-se campeão. No entanto, uma vitória alviverde por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis e, por mais de dois gols, a taça fica com o Verdão.

