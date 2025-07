A condição do gramado do Allianz Parque voltou a ser tema de discussão após a vitória do Palmeiras sobre o Grêmio. Entre comissão técnica e elenco, todos foram diretos ao afirmar que o campo não oferece condições ideais de jogo, um problema que o clube já enfrentou em outras oportunidades.

+ Palmeiras volta a ter Allianz como fortaleza em noite de Facundo e Weverton

Ainda em 2024, o gramado da casa alviverde passou por reformas ainda em 2024, quando o composto entre as cerdas foi alterado: o termoplástico, material criticado por jogadores por grudar na sola das chuteiras, deu lugar à cortiça, importada diretamente da Europa.

A mudança melhorou momentaneamente as condições do campo, mas o problema voltou a se repetir a longo prazo. O Palmeiras viu o técnico Abel Ferreira e o capitão Gustavo Gómez criticarem publicamente o estado do gramado.

- Tá ruim! Agora está ruim. (tem que trocar?). Como vai trocar com a quantidade de espetáculos que há… como vai trocar? Agora, só no final do ano. É o que é - afirmou o treinador.

Assim como o comandante alviverde, Gustavo Gómez também criticou a qualidade do gramado após a vitória sobre o Grêmio, a segunda consecutiva da equipe no Allianz Parque. Antes disso, o Palmeiras havia vencido apenas uma vez em casa, justamente no último compromisso contra o Atlético-MG.

- É difícil, mas é o que tem. Aceitamos isso, é nossa casa. Temos que aceitar e bola para frente - disse o capitão do Palmeiras.

Gustavo Gómez criticou condição do gramado do Allianz Parque após vitória do Palmeiras sobre o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Palmeiras mantém conversas para reformar gramado do Allianz

Palmeiras e WTorre mantêm conversas nos bastidores para realizar uma nova manutenção no gramado do Allianz Parque ao término da temporada. A agenda de shows no estádio, aliada ao calendário de jogos do clube, impede a realização de uma reforma neste momento.

As partes acertam os detalhes finais do planejamento nos bastidores, e a tendência é que o gramado passe por alterações em dezembro. O Palmeiras faz sua despedida no Allianz Parque no dia 17, enquanto o último show está previsto para ocorrer onze dias antes.

Existe, inclusive, a possibilidade de a Soccer Grass, atual responsável pela manutenção do gramado sintético, ser substituída por outra concorrente do mercado. Nas últimas semanas, o Palmeiras realizou a troca de alguns campos da Academia de Futebol, já sob os cuidados da Total Grass, empresa escolhida para assumir as obras no CT.