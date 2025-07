Técnico do Palmeiras, Abel detona gramado do Allianz Parque: ‘Está ruim’

Abel Ferreira foi direto ao afirmar que o gramado do Allianz Parque, casa do Palmeiras, está longe de apresentar condições ideais de jogo. A diretoria mantém conversas com a Wtorre, mantenedora da Arena, para a troca do material.

O treinador, no entanto, foi sincero ao afirmar que o calendário de jogos até o fim da temporada, aliado aos shows realizados no local, impede o clube de reformular o campo. Vale lembrar que o estádio passou a ter gramado sintético em 2020.

- Tá ruim! Agora está ruim. (tem que trocar?). Como vai trocar com a quantidade de espetáculos que há... como vai trocar? Agora, só no final do ano. É o que é - afirmou o profissional.

As conversas ainda estão em estágio inicial nos bastidores, com as partes avaliando qual é o planejamento ideal. Existe, inclusive, a possibilidade de a Soccer Grass, atual responsável pela instalação, ser substituída.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, criticou o gramado do Allianz Parque em entrevista coletiva (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Abel comemora vitória, mas pede atenção durante os 90 minutos

Na visão de Abel Ferreira o Palmeiras praticou seu melhor futebol na partida durante os primeiros minutos, intervalo em que Facundo Torres, após ótima jogada coletiva, mmarcou o único gol do confronto.

A falta de agressividade com a posse de bola nos minutos finais, por sua vez, foi alvo de críticas do treinador. Com a vantagem no placar, o Palmeiras recuou suas linhas após as mudanças promovidas pela comissão técnica e viu o Grêmio levar perigo em duas oportunidades.

– Acho que entramos muito forte. Depois do gol, conseguimos manter a posse de bola, mas sem ser agressivo, sem continuar a atacar. Gosto da posse com intencionalidade. A partir dos 25 minutos da segunda parte fomos passivos - completou.

Apesar dos sustos, o Palmeiras venceu o rival por 1 a 0 e chegou aos 32 pontos na tabela de classificação, apenas dois atrás do líder Cruzeiro, que tem um jogo a mais.