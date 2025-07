Jogadores do Corinthians projetam clássico com o Palmeiras na Copa do Brasil

Após o empate em 1 a 1 diante do Botafogo neste sábado (27), fora de casa, os jogadores do Corinthians já viraram a chave para o clássico contra o Palmeiras. O duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil acontece na próxima quarta-feira (31), na Neo Química Arena, e o elenco alvinegro aposta no fator casa para largar na frente na briga por uma vaga nas quartas.

continua após a publicidade

➡️ Yuri Alberto celebra retorno aos gramados e se declara ao Corinthians: ‘Amor muito grande’

O técnico Dorival Júnior poupou parte dos titulares no início da partida contra o Botafogo, entre eles o atacante Yuri Alberto, que entrou no intervalo. Em entrevista após a partida, o camisa 9 explicou a importância dos minutos em campo para se preparar fisicamente após a lesão.

- Esses 45 minutos foram importantes para me ambientar, pegar ritmo, para que nesse jogo de quarta-feira eu possa estar inteiro, jogar os 90 minutos e me entregar o máximo possível - afirmou.

continua após a publicidade

➡️Dorival justifica time misto e valoriza reação do Corinthians no empate com o Botafogo

Yuri também destacou a confiança adquirida após a reação contra o Botafogo.

- A gente mostra a nossa força para que a gente possa ir muito confiante para esse Derby no meio de semana - projetou o atacante.

Yuri Alberto disputa a bola no jogo contra o Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Outro que comentou sobre o confronto foi o volante Raniele. Para ele, o apoio da torcida será fundamental na partida de ida.

- Eu acho que a nossa vantagem nessa eliminatória é jogar com a nossa torcida, então, acredito que fazendo um bom primeiro jogo e conseguindo uma vantagem nesse primeiro jogo seria muito importante, a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça, mas a gente também tem que saber que a gente foi campeão paulista vencendo o jogo na casa deles disse o jogador - lembrando da final do Paulistão.