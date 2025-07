Jogador mais longevo do elenco do Palmeiras, Mayke se despediu dos companheiros e da torcida durante a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no Allianz Parque. No clube desde 2017, o lateral acertou nos últimos dias a transferência para o Santos, onde assinará contrato válido até o fim de 2027, após aprovação nos exames médicos.

continua após a publicidade

+ Gramado do Allianz cria atrito entre Abel, elenco e direção do Palmeiras; entenda cenário

Com a ausência de Mayke na última noite, Abel Ferreira optou por relacionar o jovem Gilberto para o banco de reservas. Destaque nas categorias de base, o lateral chamou atenção na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo apoio ao setor ofensivo, mas não foi utilizado no confronto.

Atualmente, a comissão técnica conta com o argentino Giay como titular e o experiente Marcos Rocha como opção imediata. A permanência de Gilberto no elenco profissional dependerá do desempenho do jogador nos treinamentos. A diretoria, por sua vez, não descarta ir ao mercado em busca de um substituto.

continua após a publicidade

- Sou um treinador de relações, de projeto. Poderíamos ficar com o Mayke até o final (do ano), mas o treinador tem coração. Ele explicou o que estava acontecendo. É o jogador que está há mais tempo no Palmeiras. Sempre foi espetacular, jogando ou não - afirmou.

- Agradeço por tudo o que ele fez por nós. Temos o Rocha e o Giay agora. Estamos sempre atentos ao mercado. Se surgir algo, tudo certo. Se não, também tudo certo - completou.

continua após a publicidade

Mayke, lateral do Palmeiras, em partida contra o Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras atento ao mercado

A lateral direita não é prioridade da diretoria no mercado de transferências. Com a política de substituir saídas com reposições pontuais, o Palmeiras mira a chegada de um novo volante para o lugar de Richard Ríos, apesar de já contar com Lucas Evangelista como opção no elenco.

O clube tem até o dia 2 de setembro para registrar novas contratações e conta com fôlego financeiro para atuar no mercado após contabilizar as vendas de Richard Ríos e Estêvão no balanço, além da premiação esportiva superior a R$ 200 milhões conquistada com a campanha até as quartas de final do Mundial de Clubes.