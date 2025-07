Abel detalha transição de Cria do Palmeiras e comenta processo para substituir Estêvão

A saída de Mayke abre espaço na lateral direita do Palmeiras. Com Giay como titular e Marcos Rocha como reserva imediato, Abel Ferreira optou por relacionar o jovem Gilberto como terceira opção para a partida contra o Grêmio.

Técnico do Palmeiras, Abel detona gramado do Allianz Parque: 'Está ruim'

Cria da Academia, o lateral tem se destacado nas categorias de base e foi um dos principais jogadores da campanha alviverde na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O treinador, no entanto, foi sincero ao afirmar que a permanência do atleta entre os profissionais dependerá do seu rendimento, principalmente nos treinamentos.

— Gosto muito dos jogadores da base do Palmeiras, mas não consigo ter todos. Vamos ver o Gilberto agora, se vai ficar conosco. Nem todos vão seguir o mesmo caminho, de subir direto para o time principal. Há jogadores que vamos emprestar, outros que podem ficar… Quando algum não tiver espaço e houver clubes interessados, vamos ajudar, assim como foi com o John John. Uns conseguimos potencializar aqui, outros precisam ser emprestados e outros vendemos. O Gilberto vai depender dele, de como vai desempenhar — explicou.

Ao ser questionado sobre a opção por escalar Luighi e manter Ramón Sosa entre os reservas, Abel Ferreira explicou que o novo reforço ainda precisa recuperar a forma física ideal após um período de férias. Depois de defender o Nottingham Forest, da Inglaterra, o atacante chega para ocupar a vaga deixada por Estêvão, negociado com o Chelsea após o Mundial de Clubes.

— Não há como, com a quantidade de jogos que temos, as lesões aparecerem. Jogar de dois em dois dias, às 21h… É difícil dar respostas. Queremos qualidade no que fazemos e jogadores em plenas condições. O treinador precisa tomar decisões, e não apenas pensar no presente. Não temos um elenco tão grande, tão extenso. O Sosa veio para substituir o Estêvão e estava de férias, acabou de chegar. Temos que ter muito cuidado, senão ele pode se lesionar. É arriscado. Vamos ter que esperar um pouco para ele recarregar as baterias. Não posso dizer que estamos mais fortes após as saídas, mas encontramos soluções internas para continuar competindo — revelou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante entrevista coletiva (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Palmeiras engata sequência positiva no Allianz Parque

Após sequência negativa no início do Brasileirão, quando conquistou apenas dois dos 12 pontos disputados, o Palmeiras engatou duas vitórias consecutivas contra Atlético-MG e Grêmio e voltou a transformar o Allianz Parque em fortaleza.

Com o resultado, a equipe chegou aos 32 pontos e encostou nos líderes Flamengo e Cruzeiro. Na próxima quarta-feira, dia 30, o Verdão vira a chave para a Copa do Brasil e enfrenta o Corinthians fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final.