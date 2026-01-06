menu hamburguer
Palmeiras: meias iniciam transição, e Paulinho segue trabalho na área interna do CT

Elenco alviverde realizou atividades em dois turnos na Academia de Futebol, sob o comando do técnico Abel Ferreira

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 06/01/2026
18:52
Figueiredo, meia do Palmeiras, durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)
Figueiredo, meia do Palmeiras, durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)
O Palmeiras realizou atividades em dois períodos nesta terça-feira (6), na Academia de Futebol. Os meio-campistas Lucas Evangelista e Figueiredo iniciaram o processo de transição física e foram ao gramado do CT.

Paulinho e Felipe Anderson, por sua vez, realizaram trabalhos na parte interna, sob a supervisão de profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

O quarteto formado por Paulinho, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Figueiredo iniciou um trabalho específico de recuperação após o término do calendário esportivo de 2025, com o intuito de otimizar a recuperação, e permaneceu na Academia de Futebol até o dia 23, quando foi liberado para o período de férias.

As atividades desta terça-feira contaram com a participação do técnico Abel Ferreira, que se reapresentou dois dias depois do grupo de jogadores. Pela manhã, os jogadores realizaram trabalhos técnicos e posicionais, com exercícios específicos para os setores de ataque e defesa, além de duelos no último terço do campo. À tarde, o elenco participou de um treino tático voltado a situações de jogo e movimentações em dimensões reduzidas.

Marlon Freitas, única contratação do Palmeiras até o momento na janela, também participou das atividades.

O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista no próximo sábado (10), quando visita a Portuguesa, no Canindé, pela primeira rodada da fase de grupos. A primeira partida como mandante acontece no dia 14, quando recebe o Santos, na Arena Barueri.

Elenco do Palmeiras reunido para discurso de Abel Ferreira antes de treinamento na Academia de Futebol (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)
Calendário do Palmeiras na fase de grupos do Paulistão

    1.
  1. Portuguesa x Palmeiras - 10/01 (fora)
    2. 2.
  2. Palmeiras x Santos - 14/01 (casa)
    3. 3.
  3. Palmeiras x Mirassol - 17/01 (casa)
    4. 4.
  4. Novorizontino x Palmeiras - 20/01 (fora)
    5. 5.
  5. Palmeiras x São Paulo - 24/01 (casa)
    6. 6.
  6. Botafogo-SP x Palmeiras - 01/02 (fora)
    7. 7.
  7. Corinthians x Palmeiras - 08/02 (fora)
    8. 8.
  8. Palmeiras x Guarani - 15/02 (casa)

