Palmeiras: meias iniciam transição, e Paulinho segue trabalho na área interna do CT
Elenco alviverde realizou atividades em dois turnos na Academia de Futebol, sob o comando do técnico Abel Ferreira
O Palmeiras realizou atividades em dois períodos nesta terça-feira (6), na Academia de Futebol. Os meio-campistas Lucas Evangelista e Figueiredo iniciaram o processo de transição física e foram ao gramado do CT.
Paulinho e Felipe Anderson, por sua vez, realizaram trabalhos na parte interna, sob a supervisão de profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).
O quarteto formado por Paulinho, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Figueiredo iniciou um trabalho específico de recuperação após o término do calendário esportivo de 2025, com o intuito de otimizar a recuperação, e permaneceu na Academia de Futebol até o dia 23, quando foi liberado para o período de férias.
As atividades desta terça-feira contaram com a participação do técnico Abel Ferreira, que se reapresentou dois dias depois do grupo de jogadores. Pela manhã, os jogadores realizaram trabalhos técnicos e posicionais, com exercícios específicos para os setores de ataque e defesa, além de duelos no último terço do campo. À tarde, o elenco participou de um treino tático voltado a situações de jogo e movimentações em dimensões reduzidas.
Marlon Freitas, única contratação do Palmeiras até o momento na janela, também participou das atividades.
O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista no próximo sábado (10), quando visita a Portuguesa, no Canindé, pela primeira rodada da fase de grupos. A primeira partida como mandante acontece no dia 14, quando recebe o Santos, na Arena Barueri.
Calendário do Palmeiras na fase de grupos do Paulistão
- Portuguesa x Palmeiras - 10/01 (fora)
- Palmeiras x Santos - 14/01 (casa)
- Palmeiras x Mirassol - 17/01 (casa)
- Novorizontino x Palmeiras - 20/01 (fora)
- Palmeiras x São Paulo - 24/01 (casa)
- Botafogo-SP x Palmeiras - 01/02 (fora)
- Corinthians x Palmeiras - 08/02 (fora)
- Palmeiras x Guarani - 15/02 (casa)
