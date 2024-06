Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras está perto de acertar a venda de Luis Guilherme ao West Ham, da Inglaterra. Os valores da proposta giram em torno de 30 milhões de euros (R$ 171 milhões, segundo a cotação atual), mas o clube brasileiro tenta manter uma porcentagem dos direitos econômicos para lucrar com uma negociação futura.

Entre os R$ 171 milhões, originalmente o Verdão teria direito a 80% do valor. Isso significa que o Palmeiras arrecadaria em torno de R$ 137 milhões com a saída de Luis Guilherme para o West Ham. O jogador é dono dos outros 20% e ficaria com cerca de R$ 34 milhões.

Luis Guilherme, meia-atacante do Verdão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

A estratégia palmeirense nas tratativas com o West Ham é efetuar a venda pelos valores apresentados, mas manter 20% dos direitos visando lucro futuro.

As informações foram publicadas inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano.

Luis Guilherme faz parte do trio mais badalado da base do Palmeiras, junto com Estêvão e Endrick. O camisa 9 se despediu do clube na quinta-feira (30) e está acertado com o Real Madrid, enquanto o ponta tem negociações avançadas com o Chelsea.

Utilizado com mais frequência nesta temporada, Luis Guilherme soma 44 partidas pelo profissional do Palmeiras, um gol e uma assistência. Ele renovou o contrato no ano passado, que passou a ter validade até 2026, e a multa rescisória é de 55 milhões de euros (R$ 313 milhões).