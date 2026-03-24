Carlos Miguel lidera Palmeiras em minutos em 2026; Gómez e reforço fecham top 3

Carlos Miguel é o atleta com mais minutos pelo Palmeiras na temporada. São 1.620 ao longo de 18 partidas, todas como titular. O capitão Gustavo Gómez e o volante Marlon Freitas aparecem na sequência e completam o top 3.

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Gómez soma 1.575 minutos, com o mesmo número de partidas do líder, e deve ampliar a carga na Data Fifa, quando defenderá o Paraguai, já classificado à fase de grupos da Copa do Mundo, em amistosos contra Grécia e Marrocos.

Marlon Freitas, por sua vez, acumula 1.497 minutos em campo. Ex-capitão do Botafogo, o volante chegou à Academia de Futebol no início do ano e não precisou de período de adaptação para assumir lugar entre os titulares.

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Ao todo, a comissão de Abel Ferreira utilizou 29 atletas em 2026, incluindo nomes que já não integram o elenco, como o meio-campista Raphael Veiga, atualmente no América-MEX, e o atacante Bruno Rodrigues, hoje no Cruzeiro, ambos por empréstimo.

A dupla, inclusive, figura entre os quatro jogadores com menor minutagem pelo Palmeiras na temporada. Luis Pacheco e Erick Belé, formados nas categorias de base do clube, completam a lista.

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Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, ao lado de Marlon Freitas (Foto: Anderson Lira/Código19/Gazeta Press)

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Minutagem do elenco do Palmeiras na temporada