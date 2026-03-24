menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Carlos Miguel lidera Palmeiras em minutos em 2026; Gómez e reforço fecham top 3

Goleiro participou de 18 dos 20 jogos da equipe na temporada, todos como titular

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 24/03/2026
14:42
Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras
imagem cameraCarlos Miguel, goleiro do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Carlos Miguel é o atleta com mais minutos pelo Palmeiras na temporada. São 1.620 ao longo de 18 partidas, todas como titular. O capitão Gustavo Gómez e o volante Marlon Freitas aparecem na sequência e completam o top 3.

continua após a publicidade

+ Palmeiras chega a 8 convocados com ida de Giay à seleção da Argentina

Gómez soma 1.575 minutos, com o mesmo número de partidas do líder, e deve ampliar a carga na Data Fifa, quando defenderá o Paraguai, já classificado à fase de grupos da Copa do Mundo, em amistosos contra Grécia e Marrocos.

Marlon Freitas, por sua vez, acumula 1.497 minutos em campo. Ex-capitão do Botafogo, o volante chegou à Academia de Futebol no início do ano e não precisou de período de adaptação para assumir lugar entre os titulares.

continua após a publicidade

Ao todo, a comissão de Abel Ferreira utilizou 29 atletas em 2026, incluindo nomes que já não integram o elenco, como o meio-campista Raphael Veiga, atualmente no América-MEX, e o atacante Bruno Rodrigues, hoje no Cruzeiro, ambos por empréstimo.

A dupla, inclusive, figura entre os quatro jogadores com menor minutagem pelo Palmeiras na temporada. Luis Pacheco e Erick Belé, formados nas categorias de base do clube, completam a lista.

continua após a publicidade
Marlon Freitas orienta Carlos Miguel na vitória do Palmeiras (Foto: Anderson Lira/Código19/Gazeta Press)
Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, ao lado de Marlon Freitas (Foto: Anderson Lira/Código19/Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

➡️ Aposte nos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Minutagem do elenco do Palmeiras na temporada

  • Carlos Miguel
    1620 minutos - 18 jogos
  • Gustavo Gómez
    1575 minutos - 18 jogos
  • Marlon Freitas
    1497 minutos - 19 jogos
  • Flaco López
    1467 minutos - 19 jogos
  • Allan
    1247 minutos - 19 jogos
  • Mauricio
    1247 minutos - 16 jogos
  • Joaquín Piquerez
    1221 minutos - 16 jogos
  • Andreas Pereira
    1215 minutos - 18 jogos
  • Murilo
    1170 minutos - 14 jogos
  • Khellven
    1157 minutos - 14 jogos
  • Vitor Roque
    882 minutos - 16 jogos
  • Ramón Sosa
    739 minutos - 17 jogos
  • Agustín Giay
    698 minutos - 12 jogos
  • Bruno Fuchs
    585 minutos - 7 jogos
  • Jhon Arias
    512 minutos - 9 jogos
  • Emiliano Martínez
    340 minutos - 9 jogos
  • Larson
    306 minutos - 7 jogos
  • Jefté
    292 minutos - 5 jogos
  • Luighi Hanri
    288 minutos - 10 jogos
  • Arthur Gabriel
    260 minutos - 5 jogos
  • Lucas Evangelista
    260 minutos - 12 jogos
  • Riquelme Fillipi
    251 minutos - 5 jogos
  • Luis Benedetti
    242 minutos - 4 jogos
  • Felipe Anderson
    237 minutos - 11 jogos
  • Marcelo Lomba
    180 minutos - 2 jogos
  • Raphael Veiga
    128 minutos - 3 jogos
  • Luis Pacheco
    126 minutos - 4 jogos
  • Erick Belé
    101 minutos - 3 jogos
  • Bruno Rodrigues
    100 minutos - 4 jogos

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias