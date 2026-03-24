Carlos Miguel lidera Palmeiras em minutos em 2026; Gómez e reforço fecham top 3
Goleiro participou de 18 dos 20 jogos da equipe na temporada, todos como titular
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Carlos Miguel é o atleta com mais minutos pelo Palmeiras na temporada. São 1.620 ao longo de 18 partidas, todas como titular. O capitão Gustavo Gómez e o volante Marlon Freitas aparecem na sequência e completam o top 3.
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Gómez soma 1.575 minutos, com o mesmo número de partidas do líder, e deve ampliar a carga na Data Fifa, quando defenderá o Paraguai, já classificado à fase de grupos da Copa do Mundo, em amistosos contra Grécia e Marrocos.
Marlon Freitas, por sua vez, acumula 1.497 minutos em campo. Ex-capitão do Botafogo, o volante chegou à Academia de Futebol no início do ano e não precisou de período de adaptação para assumir lugar entre os titulares.
Ao todo, a comissão de Abel Ferreira utilizou 29 atletas em 2026, incluindo nomes que já não integram o elenco, como o meio-campista Raphael Veiga, atualmente no América-MEX, e o atacante Bruno Rodrigues, hoje no Cruzeiro, ambos por empréstimo.
A dupla, inclusive, figura entre os quatro jogadores com menor minutagem pelo Palmeiras na temporada. Luis Pacheco e Erick Belé, formados nas categorias de base do clube, completam a lista.
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Minutagem do elenco do Palmeiras na temporada
- Carlos Miguel
1620 minutos - 18 jogos
- Gustavo Gómez
1575 minutos - 18 jogos
- Marlon Freitas
1497 minutos - 19 jogos
- Flaco López
1467 minutos - 19 jogos
- Allan
1247 minutos - 19 jogos
- Mauricio
1247 minutos - 16 jogos
- Joaquín Piquerez
1221 minutos - 16 jogos
- Andreas Pereira
1215 minutos - 18 jogos
- Murilo
1170 minutos - 14 jogos
- Khellven
1157 minutos - 14 jogos
- Vitor Roque
882 minutos - 16 jogos
- Ramón Sosa
739 minutos - 17 jogos
- Agustín Giay
698 minutos - 12 jogos
- Bruno Fuchs
585 minutos - 7 jogos
- Jhon Arias
512 minutos - 9 jogos
- Emiliano Martínez
340 minutos - 9 jogos
- Larson
306 minutos - 7 jogos
- Jefté
292 minutos - 5 jogos
- Luighi Hanri
288 minutos - 10 jogos
- Arthur Gabriel
260 minutos - 5 jogos
- Lucas Evangelista
260 minutos - 12 jogos
- Riquelme Fillipi
251 minutos - 5 jogos
- Luis Benedetti
242 minutos - 4 jogos
- Felipe Anderson
237 minutos - 11 jogos
- Marcelo Lomba
180 minutos - 2 jogos
- Raphael Veiga
128 minutos - 3 jogos
- Luis Pacheco
126 minutos - 4 jogos
- Erick Belé
101 minutos - 3 jogos
- Bruno Rodrigues
100 minutos - 4 jogos
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