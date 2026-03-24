Abel entra em 'rotação' na Data Fifa, e Palmeiras avalia de logística de convocados

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, terá um período estendido de descanso em relação ao elenco, que recebeu folga após a vitória no clássico contra o São Paulo, resultado que garantiu a liderança do Campeonato Brasileiro.

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Os atletas alviverdes retornam às atividades na próxima quarta-feira (25), na Academia de Futebol. Abel Ferreira, por sua vez, se reapresentará alguns dias após a delegação, a exemplo do que ocorreu no início da pré-temporada de 2026. A medida segue acordo firmado entre comissão técnica e diretoria, adotado em temporadas anteriores e estendido aos demais profissionais do núcleo de futebol profissional.

A data específica de retorno de Abel ao país ainda é incerta, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem. Vale lembrar que o treinador foi expulso na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo e não estará à disposição para o jogo contra o Grêmio.

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Com a vitória no Choque-Rei, o Palmeiras ampliou para 12 jogos a sequência de invencibilidade no clássico, incluindo três triunfos na atual temporada, dois pelo Paulistão e o mais recente pelo Campeonato Brasileiro.

Abel Ferreira, técnico do Palmeira, durante vitória sobre o São Paulo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras e logística dos convocados

O Palmeiras tem sete jogadores convocados por quatro diferentes seleções sul-americanas nesta Data Fifa. A principal novidade é a presença de Maurício, recém-naturalizado paraguaio, na lista de Gustavo Alfaro.

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O clube aguarda até quarta-feira (25), data da reapresentação do elenco, para definir a logística dos convocados. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, a ideia é contar com o maior número possível de atletas à disposição para o próximo compromisso, se não todos.

Vale lembrar que o Palmeiras contou com o auxílio do avião da presidente Leila Pereira, além de outros recursos logísticos, em Datas Fifa anteriores para antecipar o retorno de atletas ao Brasil. Os trajetos, inclusive, tiveram a presença de membros do departamento médico, que iniciaram processos de recuperação física ainda durante o deslocamento.

O período de amistosos internacionais ocorre entre 23 e 31 de março, enquanto o próximo jogo do Palmeiras está marcado para 2 de abril, como mandante, diante do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

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