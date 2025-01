O Palmeiras inicou a venda de ingressos para o jogo contra o Novorizontino nesta segunda-feira (20), às 12h (horário de Brasília). A comercialização está aberta exclusivamente para sócios Avanti. A partida está marcada para este sábado (25), às 20h30, na Arena Barueri.

A Arena Barueri utiliza o sistema do e-ticket, que será disponibilizado às 12h (de Brasília) no dia partida (25) – o torcedor precisa entrar em sua conta cadastrada no site www.ingressospalmeiras.com.br e fazer o download ingresso.

A venda para o público em geral tem início nesta quinta-feira (23), a partir das 10h (de Brasília). Caso ainda haja ingressos disponíveis, eles serão vendidos na bilheteria principal do estádio até o intervalo do jogo. O valor do ingresso varia entre R$70 e R$150.

Palmeiras inicia venda de ingressos para o jogo contra o Novorizontino na Arena Barueri (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Verdão manda o jogo na Arena Barueri devido o show do Twenty One Pilots, no Allianz Parque, que irá acontecer no domingo (26), um dia depois do confronto com o Novorizontino.

Antes, o Palmeiras enfrenta o Santos nesta quarta-feira (23), às 21h35 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pelo Campeonato Paulista. Por ser um clássico, não será permitida a entrada de torcedores alviverde no estádio peixeiro.