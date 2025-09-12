Na manhã desta sexta-feira (12), o Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Internacional neste sábado (13), no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira comandou as atividades da equipe justamente no palco da partida contra os gaúchos: a arena alviverde.

continua após a publicidade

➡️Andreas pode estrear contra o Inter e revela como deve se encaixar no Palmeiras

Assim como aconteceu no último treinamento, a comissão técnica teve novamente todo o grupo à disposição. O meio-campista Andreas Pereira, apresentado na quinta-feira (11), na Academia de Futebol, esteve integralmente com o grupo, assim como os outros cinco jogadores convocados por suas seleções desta Data-Fifa: os uruguaios Piquerez e Emi Martínez, os paraguaios Gustavo Gómez e Sosa, além do argentino Flaco López.

Depois do café da manhã na Academia de Futebol, os jogadores foram ao estádio e realizaram uma atividade técnica com ênfases específicas em movimentações e posicionamentos. Na sequência, houve um trabalho de 11 contra 11 em dimensões reduzidas e, por fim, um treino de jogadas ensaiadas e bolas paradas.

continua após a publicidade

Mauricio e Raphael Veiga seguem treinando normalmente. O camisa 23, desfalque nos últimos seis confrontos do time em razão de dores no púbis, está liberado pelo departamento médico e pode ser novidade na lista de relacionados contra o Colorado.

O time paulista é o terceiro colocado na tabela de classificação do campeonato, com 43 pontos, quatro atrás do líder Flamengo e a um do Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras