‘Mente ganhadora’: Capitão do Palmeiras, Gómez comenta classificação do Paraguai e mira o Inter

O zagueiro Gustavo Gómez retornou da Data-Fifa, nesta semana, muito feliz. Isso porque o capitão do Palmeiras ajudou a Seleção Paraguaia a se classificar para a próxima edição da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, após 16 anos sem vaga. O jogador, que está no clube paulista desde 2018, falou de sua "mente ganhadora" para conquistar seus objetivos.

continua após a publicidade

➡️Andreas pode estrear contra o Inter e revela como deve se encaixar no Palmeiras

- O país inteiro ficou feliz com a classificação depois de quase 16 anos. Acho que é um pouco mais gostoso classificar depois de tanta luta, de não desistir. Eu só tenho que agradecer ao Palmeiras também, porque aqui eu aprendi isso, não desistir e lutar sempre até o fim. Tenho essa mente ganhadora. O clube me provém tudo, com uma estrutura top para que eu sempre possa dar o melhor a cada treino e a cada jogo - disse o paraguaio.

O capitão valorizou o período de pausa para a Data-Fifa, tanto para os que ficaram quanto para os que foram servir suas seleções, como o argentino Flaco López, convocado pela primeira vez na carreira. Além deles, Andreas Pereira (Brasil), Sosa (Paraguai), Piquerez e Emi Martínez (Uruguai) também participaram dos últimos dois jogos das Eliminatórias.

continua após a publicidade

- É bom para o professor e a comissão dele poderem trabalhar, tentar corrigir os erros e seguir com as coisas boas, fortalecendo. É muito importante isso, e também ter os jogadores nas seleções, porque isso mostra que valorizam o trabalho que estamos fazendo aqui no Palmeiras. Agora temos uma sequência de jogos difíceis, mas estamos preparados, trabalhamos para isso. Amanhã já temos um jogo aqui em casa e vamos buscar mais três pontos para seguir perto da liderança - analisou.

O Palmeiras ocupa no momento a terceira posição na tabela do Brasileirão, com 43 pontos, porém com jogos a menos que Cruzeiro e Flamengo, adversários que estão à frente. Para Gómez, o elenco está preparado para fazer valer o fator casa contra o Internacional, neste sábado (13), às 18h30 (de Brasília), pela 23ª rodada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

- O adversário é difícil, tem jogadores muito bons, mas os companheiros que ficaram aqui nessa Data Fifa trabalharam muito para preparar esse jogo. Nós também chegamos e já nos acoplamos aos treinos e ao trabalho que o professor vinha fazendo. Acho que amanhã vai ser um bom dia para fazer um grande jogo e somar mais três pontos em casa, que é super importante no Campeonato Brasileiro - concluiu o beque.