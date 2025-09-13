Arma letal das últimas partidas do Palmeiras, a dupla de ataque formada por Flaco López e Vitor Roque espera fazer mais uma vítima para ajudar o time a colar no líder do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado (13), no Allianz Parque, o time comandado por Abel Ferreira recebe o Internacional pela 23ª rodada da competição e precisa dos três pontos.

Foi a partir da 20ª rodada do Nacional que o treinador português se rendeu e escalou o argentino e brasileiros juntos. E deu certo. Antes, Abel costumava colocar um e depois substituir pelo outro, inclusive durante o Mundial de Clubes chegou a falar que Roque "fazia o trabalho sujo" para depois Flaco "comer o filé".

Depois, com os dois em campo ao mesmo tempo o Palmeiras pareceu ter encontrado sua escalação ou ao menos seu ataque ideal. Até aqui, foram quatro finalizações "em parceria", com três finalizações de Flaco e dois gols, sendo a maioria em jogadas aéreas com cruzamentos do camisa 9. Exemplo do sucesso foi na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, quando Roque fez duas assistências para Flaco marcar.

Por outro lado, o meio-campo do Verdão nesta rodada pode ter novidades. O meio-campista Raphael Veiga, desfalque nos últimos seis confrontos do Verdão em razão de dores no púbis, treinou normalmente nesta semana, foi liberado e deve ser a novidade da comissão técnica na lista de relacionados. Além dele, o novo reforço Andreas Pereira pode fazer sua estreia em algum momento da partida em casa.

Provável escalação do Palmeiras contra o Internacional

A provável escalação do Verdão neste confronto tem: Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

