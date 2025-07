Assista à entrevista coletiva de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva após a vitória do time sobre o Grêmio por 1 a 0, na noite deste sábado (26), no Allianz Parque, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. (assista no vídeo acima).

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou a 32 pontos na tabela de classificação, mas segue na terceira colocação, dois pontos atrás do líder Cruzeiro, que tem uma partida a mais.

Como foi o jogo?

O Palmeiras praticamente começou o jogo à frente no marcador. Logo aos dois minutos, em jogada bem trabalhada, a bola rodou de um lado para outro, e contou com a participação dos dois laterais. Giay cruzou na segunda trave, Piquerez rolou para trás, e Maurício escorou para Facundo Torres acertar lindo chute, no ângulo direito de Tiago Volpi.

Com muito mais posse de bola, o Palmeiras tinha o controle absoluto do jogo até os 21 minutos, quando o Grêmio conseguiu sua primeira escapada. Após triangulação pela direita, Pavón arrancou em direção à área, limpou o marcador, e, cara a cara, bateu cruzado para grande defesa de Weverton.

O Grêmio voltou a assustar aos 34. Braithwaite sofreu carga de Emiliano Martínez em frente à grande área. O próprio dinamarquês cobrou a falta, que Weverton espalmou.

Assim como o primeiro, o Palmeiras começou forte o segundo tempo. Aos três minutos, Vitor Roque girou na entrada da área e chutou para defesa de Volpi. No rebote, o centroavante insistiu na jogada, e a bola sobrou para Maurício, que bateu rasteiro, com perigo, à direita do gol.

O Grêmio teve mais a posse de bola no segundo tempo, mas não conseguiu finalizar. Por sua vez, o Palmeiras levou perigo em chutes para fora de Emiliano Martínez, aos 11, e Facundo Torres, aos 19 minutos.

Aos 46, Raphael Veiga quase marcou um golaço em cobrança de falta de longe. A bola passou perto do travessão de Volpi. No último lance do jogo, aos 49, Braithwaite fez jogada pela esquerda e cruzou rasteiro, mas Edenilson e Jardiel não conseguiram desviar para as redes.

SP - SAO PAULO - 26/07/2025 - BRASILEIRO A 2025, PALMEIRAS X GREMIO - Abel Ferreira tecnico do Palmeiras durante partida contra o Gremio no estadio Arena Allianz Parque pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

