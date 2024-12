Com o objetivo de reformular o elenco após a queda para a segunda divisão, o Athletico apresentou uma proposta por Kaiky Naves, do Palmeiras. A ideia do clube paranaense é contar com o zagueiro por empréstimo e agora aguarda uma resposta da diretoria alviverde.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Kaiky Naves foi promovido à equipe profissional em 2021 sob comando de Abel Ferreira e tem contrato com o clube até dezembro de 2028. A informação sobre o interesse foi divulgada inicialmente por "Vincenzo Dalicani".

Na atual temporada, o zagueiro disputou apenas 15 partidas, sendo 12 como titular, e não registrou gols ou assistências. Atualmente, o Furacão conta com apenas quatro zagueiros no elenco: Belezi, Kaíque Rocha, Gamarra e Thiago Heleno.

Após a derrota para o Atlético-MG na última rodada do Brasileirão, o Furacão terminou na décima sétima posição e não conseguiu evitar o rebaixamento para a Série B. Diante disso, a diretoria antecipou a reapresentação do elenco, marcada para o dia 26 de dezembro.

A estreia no Campeonato Paranaense, por sua vez, será no dia 11 de janeiro, contra o Paraná, na Ligga Arena.