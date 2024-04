Palmeiras identifica torcedor que cuspiu em Tite no Allianz Parque

Tite comandou o Flamengo pela primeira vez no Allianz Parque (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 23/04/2024 - 15:21 • São Paulo

O sistema de reconhecimento facial do Allianz Parque ajudou o Palmeiras a identificar o torcedor responsável por cuspir no técnico Tite, do Flamengo, no último domingo (21).

O nome do palmeirense não foi divulgado e ele não faz parte do programa de sócio torcedor Avanti, mas sim do ‘Passaporte’, programa que é gerido pela Real Arenas, empresa que administra o estádio.

A diretoria do Verdão fará de tudo para que a empresa que é da W Torre, tome medidas exemplares contra o torcedor que tomou tal atitude contra um profissional do futebol brasileiro.

Nesta segunda-feira (22), a diretoria alviverde já tinha se desculpado com o Flamengo e agora o Palmeiras também apresentará as imagens para a polícia, além de torcer para que o clube não seja punido pela atitude isolada de um torcedor.