Palmeiras identifica torcedor que arremessou garrafa no Allianz Parque
Objeto atingiu o goleiro Cássio do Cruzeiro no fim do segundo tempo
O Palmeiras já identificou o torcedor que atirou uma garrafa de isotônico no campo do Allianz Parque, em São Paulo, durante a partida entre a equipe paulista e o Cruzeiro, na noite deste domingo (26), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Cássio, do Cruzeiro, acabou sendo atingido e caiu no gramado com dores. O jogo terminou em 0 a 0. O torcedor, que não teve o seu nome divulgado pelo clube, foi levado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim). O Palmeiras fez um boletim de ocorrência para que a Polícia Civil apure o caso.
- Tomaremos todas as providências cabíveis, pois não toleramos esse tipo de comportamento em nossa casa - informou o Palmeiras através de nota divulgada neste domingo (30)
Goleiro do Cruzeiro é atingido no fim do jogo
Cássio se preparava para bater o tiro de meta no final da etapa complementar. Aos 41 minutos do segundo tempo, ao correr em direção a bola, o arqueiro da Raposa caiu no gramado após ser atingido na parte de trás do corpo por uma garrafa plástica de isotônico, que estava parcialmente cheia. A partida foi interrompida pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein para que Cássio fosse atendido. Logo após o episódio, os telões do estádio do Palmeiras informavam que objetos não poderiam ser atirados no campo.
Torcedores identificaram o homem que teria atirado o objeto e chamaram a atenção dos seguranças para que o mesmo fosse levado às autoridades. Logo em seguida, ele foi retirado da arquibancada sob vaias dos palmeirenses.
➡️ Com arbitragem confusa, Palmeiras empata com Cruzeiro e segue na liderança do Brasileirão
Com o empate em 0 a 0, o Palmeiras permaneceu na liderança do Campeonato Brasileiro, com 62 pontos, um a mais do que o Flamengo que é o vice-líder do torneio. Já o Cruzeiro também continua na terceira posição na tabela, com 57 pontos.
O próximo compromisso do Palmeiras no Campeonato Brasileiro vai ser no próximo domingo (2), contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. Porém, antes, a equipe do técnico Abel Ferreira recebeu a LDU, do Equador, nesta quinta-feira (30), pela partida de volta das semifinais da Libertadores. O time paulista precisa vencer por quatro gols de diferença para avançar à final da competição. No jogo de ida, melhor para a equipe equatoriana que venceu por 3 a 0 em Quito no estádio Casa Blanca.
