Destaque do Palmeiras, Carlos Miguel celebra 'baliza zero' e fala sobre decisão na Libertadores

Palmeiras e Cruzeiro empataram sem gols na noite deste domingo (26), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em duelo com arbitragem confusa e parando o confronto do início ao fim, um destaque do lado alviverde merece ser lembrado: o goleiro Carlos Miguel.

O arqueiro fez seu terceiro jogo com a camisa do Verdão e precisava de uma partida sólida para se consolidar na meta, principalmente com a ausência do titular Weverton, com fissura na mão. E foi o que aconteceu. O camisa 1 de Abel Ferreira fechou o gol e garantiu o empate do líder em casa.

- A baliza zero pro goleiro é a coisa mais importante, e também é uma coisa muito importante coletivamente pra gente, que a gente trabalha o dia a dia pra não tomar gol e tentar fazer o máximo de gol possível lá na frente. Ficar feliz, manter concentrado os pés no chão, humildade, tem muito trabalho pela frente - disse o jogador, após o empate.

Com o resultado nesta rodada, o Verdão segue na ponta da tabela, com 62 pontos, um a mais que o Flamengo, segundo colocado na tabela de classificação do Brasileirão. Agora, o time volta suas forças para a disputa da Libertadores, na quinta-feira (29), também em casa. Para avançar à final, o time paulista precisa reverter o resultado negativo de 3 a 0 do jogo de ida contra a LDU, no Equador.

- Espírito de equipe, a vontade, a dedicação do início ao fim, porque nada acabou ainda, tem muita coisa pela frente, a gente vai batalhar dos 90 minutos e pra poder no máximo sair com a vitória daqui com a classificação é difícil, mas não é impossível - completou.

