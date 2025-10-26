Goleiro do Cruzeiro pede união para melhora da arbitragem no Brasil

O goleiro Cássio, do Cruzeiro, após empate por 0 a 0 com o Palmeiras, neste domingo (26), no Allianz Parque, no encerramento da 30ª rodada do Brasileirão, voltou a pedir união do meio para que o futebol brasileiro tenha uma arbitragem melhor. O goleiro não reclamou de nenhum lance marcado pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein.

- Chega de todo mundo ficar falando que beneficiou esse ou aquele. Se a gente não se unir para melhorar a arbitragem… Todos os times foram prejudicados e todos foram beneficiados. Nós temos que nos unir, CBF, nós jogadores, nos juntar para melhorar isso, porque vejo que muita gente não está se importando com futebol – conclamou o goleiro do Cruzeiro.

Cássio admitiu que já reclamou de arbitragens, mas agora está com um pensamento diferente:

- Eu já reclamei de arbitragem em certos momentos… Mas o meio do futebol tem que parar para se unir e ver o que pode ser melhorado, para ajudar os árbitros, são seres humanos como a gente. Imagina a cobrança que não é contra um árbitro, quando ele erra. O Brasileiro está entre os melhores campeonatos mundiais e acho que a arbitragem é muito importante para isso. A gente tem de pensar em conjunto para ver o que pode melhorar, o que pode fazer melhorar para ajudar esses árbitros e não ficar toda hora 'ele errou aqui, ele errou ali'. Se não melhorarmos em conjunto, vamos acabar piorando – desabafou o goleiro.

Goleiro do Cruzeiro minimiza garrafada que levou de torcedor do Palmeiras

Quanto ao resultado, Cássio valorizou o ponto ganho no Allianz Parque:

- Parabéns à equipe. Não é fácil vir aqui e tirar ponto do Palmeiras. Conseguimos quatro pontos contra uma equipe que é líder do campeonato. Para mim, o Miguel (goleiro do Palmeiras) foi o melhor em campo, fez grandes defessas e salvou o Palmeiras. A gente conseguiu criar, fica feliz… A gente acabou oscilando e, em dois jogos, ganhou em casa (1 a 0 sobre o Fortaleza) e fazer uma grande partida – afirmou.

Sobre a garrafada que levou nas costas de um torcedor do Palmeiras, o goleiro do Cruzeiro preferiu não polemizar:

- Esse tipo de situação, a gente deixa de lado. A torcida já identificou o cara, não é legal. Eu vinha de uma concussão e não é legal tomar uma garrafada nas costas – disse Cássio, que ficou de fora da partida contra o Fortaleza depois de levar uma pancada na cabeça do companheiro William no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG.