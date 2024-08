Palmeiras identifica sócio que mostrou genitália para torcedora do Botafogo

Torcida do Palmeiras no Allianz Parque (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 21:04 • São Paulo (SP)

O Palmeiras identificou o indivíduo que mostrou a genitália para uma torcedora do Botafogo na última quarta-feira (21), no Allianz Parque, após o empate por 2 a 2 que culminou na eliminação alviverde nas oitavas de final da Libertadores. O homem era membro do programa de sócio-torcedor Avantie já foi excluído pelo clube.

➡️ Palmeiras x Botafogo na Globo teve audiência recorde; saiba recorte

A informação foi publicada primeiramente pelo portal ge. O Palmeiras utilizou as câmeras de monitoramento do estádio e a biometria facial para identificar o torcedor, cujo nome não foi revelado. Além de ser retirado do programa de sócio-torcedor, o indivíduo não poderá comprar ingressos para as partidas em que o Verdão for mandante.

Agora, o Alviverde irá encaminhar as imagens e informações para a Polícia Civil, no Drade (6ª Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva). Por sua vez, as autoridades já instauraram inquérito para investigar o caso.

Torcida do Palmeiras no Allianz Parque; torcedor mostrou a genitália contra o Botafogo (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Entenda o caso

Durante a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, que terminou com a classificação do Botafogo às quartas de final, um torcedor do Palmeiras mostrou o órgão genital para um torcedora rival. O caso aconteceu na reta final do confronto entre as equipes, que terminou empatado em 2 a 2, no Allianz Parque.

A denúncia foi realizada à Polícia Militar do Estado de São Paulo ainda no estádio, durante a madrugada de quinta-feira (22).