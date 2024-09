Palmeiras ganha reforço do departamento médico durante Data Fifa

Abel Ferreira durante treinamento do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 16:57 • São Paulo (SP)

O Palmeiras contou com uma novidade nas atividades na manhã desta quinta-feira (5), na Academia de Futebol. Em processo de recuperação física, Vitor Reis participou do aquecimento com bola e da primeira parte do treinamento.

Posteriormente, realizou fortalecimento físico na área interna com o Núcleo de Saúde e Perfomance do clube paulista. O zagueiro foi ausência nos últimos compromissos da equipe devido a um edema na coxa direita.

Abel Ferreira, no entanto, segue com uma série de desfalques. O meia Gabriel Menino (lesão muscular na coxa esquerda), o lateral Mayke (lesão na panturrilha direita), e o goleiro Marcelo Lomba (pubalgia) permanecem no departamento médico. A tendência é que o trio retorne nas próximas rodadas do Brasileirão, única competição que o clube ainda disputa em 2024.

Já Bruno Rodrigues e Piquerez estão fora da temporada. A dupla se recupera de cirurgias no joelho esquerdo.

Novidade na atividade desta quinta-feira (5), Vitor Reis permanece em processo de recuperação física (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Palmeiras volta a campo apenas no dia 16, quando encara o Criciúma, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 47 pontos conquistados, a equipe comandada por Abel Ferreira ocupa a terceira colocação, atrás de Botafogo e Fortaleza.