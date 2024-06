Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 07/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras perderá menos jogadores do que imaginava durante a Data Fifa, incluindo o período da Copa América. Essa era uma das preocupações do técnico Abel Ferreira, que temia ter parte importante do elenco como desfalque.

Endrick era o mais provável de ser convocado pela Seleção Brasileira para o período de amistosos e Copa América. O atacante foi chamado pelo técnico Dorival Júnior e se despediu do Alviverde, porque depois do período com o Brasil se apresentará oficialmente como reforço do Real Madrid.

Técnico Abel Ferreira não terá tantas baixas no Palmeiras durante período de jogos de seleções (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Além dele, Murilo, Zé Rafael e Raphael Veiga foram colocados na pré-lista da Seleção. Contudo, não estão entre os convocados finais para os amistosos contra México e Estados Unidos e disputa da Copa América. Portanto, só devem ser chamados em casos de cortes.

Piquerez também esteve em uma pré-lista, na do Uruguai. Porém, ele não deve ser chamado pelo técnico Marcelo Bielsa para disputar os compromissos da Celeste.

Ou seja, pelo menos quatro pilares de Abel Ferreira (Murilo, Piquerez, Zé Rafael e Raphael Veiga) devem estar à disposição do Palmeiras no período da Copa América, que acontece entre 20 de junho e 14 de julho.

Raphael Veiga e Piquerez, a princípio, não estão convocados (Foto: Cesar Greco)

DESFALQUES

Gustavo Gómez e Richard Ríos são os que realmente deve desfalcar o Palmeiras no período. O zagueiro e o volante estão convocados por Paraguai e Colômbia, respectivamente.