O Palmeiras sofreu uma nova derrota no Campeonato Brasileiro, no sábado (5), ao ser batido por 2 a 1, pelo Fluminense, no Maracanã. O resultado deixou o time um pouco mais longe da liderança, mais precisamente 13 pontos atrás do Botafogo. Há quem diga que com a fase aguda da Libertadores e a distância na tabela do Brasileirão, apenas uma competição será priorizada. No entanto, dentro do clube o foco pode até estar em uma, mas sem perder a outra de vista.