Palmeiras finaliza preparação para Dérbi, e Weverton revela desafio: ‘além dos três pontos’

Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 03/11/2024 - 14:01 • São paulo (SP)

O Palmeiras finalizou na manhã deste domingo (3), na Academia de Futebol, a preparação para o Dérbi. Após ativação muscular, os atletas foram a campo e realizaram atividades específicas de cruzamentos e finalizações. Posteriormente, Abel promoveu um trabalho recrativo antes de um aperfeiçoamento de cobranças de faltas e pênaltis.

Titular absoluto da equipe paulista, Weverton projetou o duelo contra o rival, que será fundamental na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro.

- A gente já vem jogando vários clássicos nesses últimos anos e sabe como é que é. Vale três pontos, mas não são três pontos quaisquer. Clássico vai além de três pontos, então a gente sabe o quanto isso mexe com a semana do torcedor e mexe com a nossa semana. A gente sabe que quando ganha o clássico é tranquilo para se trabalhar, ainda mais para a gente que está tentando brigar por mais um título. (...) A gente quer a vitória por brigar pelo título, então eu não tenho dúvida de que vai ser um jogo competitivo e muito disputado - explicou o goleiro

As boas atuações de Weverton pelo Palmeiras na temporada garantiram nova convocação à Seleção Brasileira, agora sob o comando de Dorival Júnior.

- Muito feliz, acho que uma convocação é sempre reflexo de um grande trabalho que vem sendo feito. Poder voltar à Seleção com a nova comissão, com o novo trabalho, é muito importante porque é uma oportunidade também de mostrar o meu trabalho pessoalmente a um treinador novo. Então, cada vez que tenho uma oportunidade, é uma grande expectativa para mim e também me sinto grato a todos os profissionais que me ajudam a chegar até aqui - completou.

Weverton será titular do Palmeiras no Dérbi (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Palmeiras busca manter escrita contra o Corinthians

O Palmeiras não perde para o maior rival desde 2021, quando foi derrotado por 2 a 1 na Neo Química Arena, em um duelo válido pelo Campeonato Paulista. Desde então, a equipe comandada por Abel Ferreira acumula uma sequência de oito partidas sem derrotas, com cinco vitórias e três empates, além de um saldo positivo de oito gols