Palmeiras finaliza exames médicos e testes físicos para temporada

O Palmeiras deu sequência à pré-temporada com a bateria de exames na Academia de Futebol, nesta terça-feira (7). Os atletas completaram os testes com a coleta de exames laboratoriais e a realização de avaliações cardiológicas, dermatológicas, oftalmológicas, otorrinolaringológicas, psicológicas e neurocognitivas, além de avaliações funcionais e testes de força.

O coordenador médico do Verdão, Pedro Pontin, falou sobre a importância dos dados coletados para a elaboração de um trabalho individualizado para cada jogador.

- Mais uma vez, completamos as avaliações obrigatórias e mantivemos a parceria com o Hospital Sírio-Libanês. Isso nos garante muita qualidade e principalmente agilidade nesse processo, com as avaliações feitas simultaneamente em diversas áreas. Os atletas são divididos em grupos e rodam dentro de cada estação em um só período para que possam estar à disposição da comissão técnica o quanto antes e começarem de fato a sua pré-temporada - disse Pontin.

Além do grupo profissional, cinco atletas do Sub-20 que disputam atualmente a Copa São Paulo também realizaram alguns dos testes de pré-temporada: Allan, Benedetti, Figueiredo, Thalys e Luighi. Eles passam a formar o grupo de apoio ao elenco profissional nesta temporada.

