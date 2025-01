Palmeiras divulga ingressos do Mundial de Clubes; veja valores e como comprar

O Palmeiras iniciará a distribuição de códigos para os torcedores adquirirem ingressos para os jogos do Verdão no Mundial de Clubes de 2025, a ser realizado entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. A venda das entradas acontece exclusivamente pelo site Fifa.

continua após a publicidade

O resgate de códigos, que são limitados, começa nesta terça-feira (7), às 14h, pelo site de ingressos do clube, com prioridade para sócios Avanti, e os acessos serão liberados de acordo com o rating do programa.

+ Palmeiras aguarda Andreas Pereira, mas avalia outros reforços

Como funciona

Cada partida terá um código exclusivo por pessoa. Ao resgatar um código, o torcedor poderá escolher um dos três confrontos da fase de grupos para efetuar a compra de um ingresso para o setor destinado à torcida palmeirense. Caso queira ingresso para mais de um jogo, deverá realizar o resgate de um novo código para cada duelo. Todos os códigos serão enviados de forma automática para o e-mail cadastrado no site www.ingressospalmeiras.com.br e já estarão aptos para uso, ficando disponíveis até o dia 21 de janeiro.

continua após a publicidade

O titular do plano Avanti não poderá realizar o resgate para o seu dependente na mesma transação. O dependente deverá fazer o resgate utilizando o seu próprio login e senha.

Preços

O preço dos ingressos variam de acordo com a partida e estão estabelecidos em dólares, a moeda local americana. Os valores variam entre 80 dólares (cerca de R$ 488, na cotação atual) e 178 dólares (R$ 1.087).

continua após a publicidade

>Palmeiras x Porto-POR

Data e horário: 15 de junho, às 19h (horário de Brasília)

Local: MetLife Stadium – New Jersey (EUA)

Valores dos ingressos (em dólar): $89 (Upper Tier) e $143 (Lower Tier)

Palmeiras x Al-Ahly-EGI

Data e horário: 19 de junho, às 13h (horário de Brasília)

Local: MetLife Stadium – New Jersey (EUA)

Valores dos ingressos (em dólar): $80 (Upper Tier) e $116 (Lower Tier)

Inter Miami-EUA x Palmeiras

Data e horário: 23 de junho, às 22h (horário de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium – Miami (EUA)

Valores dos ingressos (em dólar): $80 (Upper Tier) e $178 (Lower Tier)

Inter Miami-EUA x Palmeiras

Data e horário: 23 de junho, às 22h (horário de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium – Miami (EUA)

Valores dos ingressos (em dólar): $80 (Upper Tier) e $178 (Lower Tier)

Após garantir o código, o torcedor precisará fazer o seguinte procedimento:

1. Acessar o site fifa.com/tickets;

2. Selecionar a opção “Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025”;

3. Na caixa “Ingressos”, clicar em “Conheça suas opções”;

4. Em “Club Fans Tickets”, clicar em “Support your club”;

5. Selecionar o Palmeiras;

6. Fazer o login com e-mail e senha cadastrados (ou realizar o cadastro, caso ainda não tenha);

7. Inserir o código resgatado e efetuar a compra do ingresso com pagamento via cartão de crédito (PayPal).

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras