Após dois dias de folga, o Palmeiras inicia nesta terça-feira (25), os trabalhos para iniciar uma das semanas mais importantes do clube nesta temporada. Há praticamente uma semana do duelo diante do Atlético-MG, pelas oitavas de final da Libertadores, Abel Ferreira e o elenco alviverde ainda precisam focar no duelo diante do América-MG, no próximo domingo (30), em Belo Horizonte, pelo Brasileirão.