Palmeiras fecha pendências a curto prazo e foca em movimentações no mercado
Diretoria não planeja nova reformulação e foca em contratações pontuais após renovar contratos pendentes
O Palmeiras finalizou as principais pendências de curto prazo e passa a focar em alterações pontuais no elenco. Diferentemente do que ocorreu no início desta temporada, a diretoria não planeja uma nova reformulação e pretende contratar apenas para setores específicos, de acordo com as necessidades apontadas pela comissão técnica.
Palmeiras tem Benedetti, atletas do profissional e joias na pré-lista da Copinha
Entre os movimentos recentes, o Palmeiras acertou a permanência de Bruno Fuchs, que atuou emprestado pelo Atlético-MG na temporada. Ao todo, o clube investiu cerca de 4 milhões de euros no zagueiro, que assinou contrato válido até o fim de 2029.
Outro jogador que seguirá no elenco é Marcelo Lomba. Em reta final de contrato, o goleiro aceitou a proposta de renovação enviada pelo clube e ampliou o vínculo por mais um ano, agora até dezembro de 2026.
Antes disso, Abel Ferreira também renovou seu contrato. O treinador já havia afirmado, antes da decisão da Copa Libertadores contra o Flamengo, que não precisava de "caneta no papel" para confirmar sua permanência e formalizou a decisão no último dia 10.
Palmeiras busca reforços
As principais missões da diretoria no mercado envolvem a contratação de um zagueiro. O clube também busca um meio-campista capaz de atuar como primeiro ou segundo volante. Além disso, um atacante para competir com Vitor Roque e Flaco López, artilheiros da equipe na temporada, aparece no radar.
Trio retorna de empréstimo, mas segue fora dos planos
Vitinho, Caio Paulista e Rômulo, que foram emprestados pelo Palmeiras no início do ano, seguem fora do planejamento para a próxima temporada e serão novamente negociados pela diretoria.
O Atlético-MG, inclusive, já formalizou que não irá manter Caio Paulista no elenco. Já os paulistas, que receberam Bruno Fuchs nos mesmos moldes, acertaram a permanência do zagueiro em definitivo.
